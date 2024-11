BP verkoopt al zijn tankstations in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het Britse olieconcern BP gaat al zijn tankstations in Nederland verkopen omdat de groeimogelijkheden in ons land te beperkt zijn. Dat heeft een woordvoerder bevestigd na eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

"In andere landen zijn betere vooruitzichten. Alle 335 stations worden gezamenlijk verkocht. Opsplitsen is niet aan de orde", aldus de zegsman. Om de activiteiten in Nederland te laten groeien zijn volgens de onderneming enorme investeringen noodzakelijk. De problemen met het stroomnet zijn ook een reden voor BP om Nederland te verlaten. De verkoop omvat ook de 25 laadhubs voor elektrische auto's

De meer dan duizend werknemers van het Britse bedrijf in Nederland zijn dinsdag op de hoogte gebracht. Ze houden hun baan, maar gaan over naar een andere werkgever.