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Houthi's: per direct zeeblokkade ingesteld tegen Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 15:15
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SANAA (ANP/RTR) - De Houthi's zeggen per direct een zeeblokkade te hebben ingesteld tegen Saudi-Arabië. De Jemenitische groep noemt Saudi-Arabië "crimineel" en zegt hiermee wraak te nemen voor het blokkeren van havens en vliegvelden door het land.
Het is niet duidelijk hoe de Houthi's de blokkade gaan handhaven. Eerder vielen ze onder meer schepen op de Rode Zee aan voor politieke doeleinden. Aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland blokkeren de VS Iraanse havens, terwijl Iran de Straat van Hormuz gedeeltelijk blokkeert.
Vorige week waren er voor het eerst in vier jaar weer directe aanvallen tussen de Houthi's en Saudi-Arabië. De Houthi's vuurden raketten af op Saudi-Arabië nadat ze zeiden dat het land het vliegveld in Sanaa had gebombardeerd.
Jemen kent twee overheden die allebei claimen het recht te hebben om het land te regeren. De internationaal erkende overheid in het zuiden wordt gesteund door Saudi-Arabië, terwijl de Houthi's de hoofdstad Sanaa in handen hebben.
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