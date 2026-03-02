Branchevereniging: drukte bij pomp valt mee na aanval Iran

BUNNIK (ANP) - De stijging van de olieprijzen na de aanval op Iran leidt vooralsnog niet tot grote drukte bij de Nederlandse tankstations. Dat zegt Erik de Vries, directeur van branchevereniging NOVE. Hij verwacht dat de brandstofprijzen aan de pomp omhoog zullen gaan, maar denkt dat het voorlopig om een verhoging van enkele centen per liter gaat.

De Vries ziet nog geen run op brandstof zoals dat eind december het geval was. "Ik heb wel gehoord dat er wat is gehamsterd, maar het is niet zo'n piek als na kerst. Toen kochten veel mensen brandstof in om de accijnsverhoging per januari."

De brandstofprijs wordt nu met name opgevoerd doordat het scheepvaartverkeer niet door de Straat van Hormuz kan. Door die zeestraat passeert ongeveer een vijfde van de ruwe olie die wereldwijd wordt geproduceerd.

Nederland heeft volgens de directeur nog voldoende voorraad brandstof. "Stel dat alle aanvoer zou zijn gestopt, dan hebben we alsnog een strategische voorraad voor negentig dagen. Maar zover is het nog lang niet."