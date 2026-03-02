ECONOMIE
Israël verbiedt samenkomsten voor joodse feestdag Poerim

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 13:41
JERUZALEM (ANP) - Israël heeft de inwoners verboden om bijeen te komen voor de joodse feestdag Poerim, die maandagavond begint. Dat schrijft nieuwssite Times of Israel. Het is traditie dat joden tijdens Poerim samenkomen om te luisteren naar een rabbijn die voorleest uit de Tenach, het heilige joodse boek. Maar door de oorlog met Iran is dat dit jaar niet toegestaan.
Israël wordt sinds de eerste aanval op Iran van zaterdagochtend regelmatig bestookt door Iraanse raketten. Daarom zijn alle openbare samenkomsten verboden, inclusief die in synagogen. Het is ook expliciet niet toegestaan om samen te komen in schuilkelders.
Sommige prominente rabbijnen zijn van plan de lezingen online te houden.
