ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump teleurgesteld in VK om blokkeren gebruik militaire bases

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 13:53
anp020326144 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is "heel teleurgesteld" in de Britse premier Keir Starmer, omdat die in eerste instantie weigerde om de Amerikanen gebruik te laten maken van Britse militaire bases bij de aanvallen op Iran. Het Verenigd Koninkrijk besloot pas op zondag dat de Amerikanen de bases mochten gebruiken, maar dan wel alleen voor "defensieve" acties.
Trump had gewild dat de Amerikanen luchtaanvallen op Iran hadden kunnen uitvoeren vanaf het eiland Diego Garcia, waar een Brits-Amerikaanse basis is gevestigd. Dat stond Starmer niet toe. Hij wil nu dat de Britse bases alleen gebruikt worden om Iraanse vergeldingsaanvallen af te slaan.
De Amerikaanse president zei tegen de Daily Telegraph dat het "te lang" duurde voordat Starmer die beslissing nam. "Dit is tussen onze landen waarschijnlijk nog nooit gebeurd."
Starmer benadrukte al snel na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran dat het Verenigd Koninkrijk daar niet bij betrokken was.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

Loading