Trump teleurgesteld in VK om blokkeren gebruik militaire bases

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is "heel teleurgesteld" in de Britse premier Keir Starmer, omdat die in eerste instantie weigerde om de Amerikanen gebruik te laten maken van Britse militaire bases bij de aanvallen op Iran. Het Verenigd Koninkrijk besloot pas op zondag dat de Amerikanen de bases mochten gebruiken, maar dan wel alleen voor "defensieve" acties.

Trump had gewild dat de Amerikanen luchtaanvallen op Iran hadden kunnen uitvoeren vanaf het eiland Diego Garcia, waar een Brits-Amerikaanse basis is gevestigd. Dat stond Starmer niet toe. Hij wil nu dat de Britse bases alleen gebruikt worden om Iraanse vergeldingsaanvallen af te slaan.

De Amerikaanse president zei tegen de Daily Telegraph dat het "te lang" duurde voordat Starmer die beslissing nam. "Dit is tussen onze landen waarschijnlijk nog nooit gebeurd."

Starmer benadrukte al snel na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran dat het Verenigd Koninkrijk daar niet bij betrokken was.