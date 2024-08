Brede S&P 500 op Wall Street maakt eerdere verkoopgolf bijna goed

NEW YORK (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street sloten vrijdag met bescheiden winsten. De brede S&P 500-index won donderdag ook al flink, waardoor de graadmeter het eerdere zware koersverlies van de turbulente beursweek bijna volledig wist goed te maken.

De week begon met een hevige verkoopgolf die werd veroorzaakt door de angst voor een recessie in de Verenigde Staten. Maar het tij keerde en donderdag tekende de S&P 500 met een plus van 2,3 procent zelfs de grootste dagwinst op sinds november 2022.

De stemming werd toen gesteund door een sterker dan verwachte daling van de werkloosheidsaanvragen, waardoor de zorgen over een verslechtering van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie afnamen. Eind vorige week werden de zorgen over een recessie in de grootste economie ter wereld nog aangewakkerd door een zwakke banengroei.

Vrijdag waren de koerswinsten een stuk bescheidener, maar het algehele sentiment was wel positief. De S&P 500 kreeg er 0,5 procent bij op 5344,16 punten. Verder ging ook techbeurs Nasdaq 0,5 procent omhoog, naar 16.745,30 punten. De bekende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent in de plus op 39.497,54 punten.