Nederland wint voor het eerst bij mannen en vrouwen hockeygoud

COLOMBES (ANP) - Hockeynatie Nederland is voor het eerst in de historie zowel bij de mannen als vrouwen olympisch kampioen hockey geworden op dezelfde Spelen. De mannen wonnen donderdag na shoot-outs van Duitsland, de vrouwen volgden dat voorbeeld een dag later tegen China.

De mannen werden voor de Spelen van Parijs alleen olympisch kampioen in 1996 en 2000. Op die Olympische Spelen, in Atlanta en Sydney, moesten de vrouwen genoegen nemen met het brons.

De hockeyvrouwen werden in 1984, 2008, 2012 en 2021 ook olympisch kampioen. In 2012 veroverden de mannen een zilveren plak.