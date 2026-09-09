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Brentolie kost weer meer dan 100 dollar per vat

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 12:27
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de 100 dollar. Dat is voor het eerst sinds eind juli. De prijs is deze maand opgelopen doordat de Verenigde Staten en Iran elkaar blijven aanvallen.
Woensdag ging de prijs van Brent, olie uit Europa en het Midden-Oosten, met ruim 2 procent omhoog. Een vat Amerikaanse olie is zo'n 2 procent duurder op bijna 95 dollar. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60 procent duurder.
Eerder dit jaar was een vat Brentolie nog duurder. In april kwam de prijs boven de 126 dollar per vat uit. Maar eind juni was de prijs gezakt tot zo'n 70 dollar per vat.
De Nederlandse automobilist merkt de stijgende olieprijzen bij het tankstation. De adviesprijs van een liter benzine staat op een recordhoogte van 2,724 euro, blijkt uit gegevens van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Een liter diesel kost 2,701 euro en nadert de recordstand van ruim 2,80 euro per liter die in april werd gehaald.
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