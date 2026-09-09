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Rouwstoet met kist Harald op weg naar Domkerk

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 12:29
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OSLO (ANP) - De kist met daarin het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld. Het Noorse persbureau NTB omschrijft de sfeer als ingetogen en "ongewoon stil".
De kist wordt op een affuit door de straten van de stad gereden achter een zwarte Mercedes-Benz. Daarachter lopen koning Haakon, kroonprinses Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise. De koninginnen Mette-Marit en Sonja volgen in een auto.
Ook diverse buitenlandse royals, staatshoofden en premiers, en leden van het hof lopen mee in de processie. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn onderdeel van de stoet; prinses Beatrix is er niet bij. Zij is vermoedelijk direct naar de Domkerk gegaan.
Bondscoach Noorse voetbalelftal
De Domkerk is volgestroomd met gasten. Onder de aanwezigen zijn diverse bekende Noren zoals Ståle Solbakken, de bondscoach van het Noorse voetbalelftal. Die werd afgelopen zomer door Harald ontvangen op het paleis, na het succes van het team op het WK voetbal. Bij de audiëntie was de koning duidelijk geëmotioneerd.
In de Domkerk zitten woensdag nog veel meer figuren uit de sportwereld. Harald stond bekend als groot sportliefhebber en was zelf ook lange tijd op hoog niveau actief als zeiler. De koning nam driemaal deel aan de Olympische Spelen.
De rouwstoet gaat na de dienst in kleinere vorm verder naar fort Akershus, waar nog een besloten plechtigheid plaatsvindt voor familie en andere genodigden. Koning Haakon zal die dan in zijn eentje begeleiden. In het fort is ook de koninklijke crypte waar Harald wordt bijgezet.
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