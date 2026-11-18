LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse defensieconcern BAE Systems is van plan ruim duizend banen te schrappen bij zijn hoofdkantoor en luchtvaartdivisie. Het bedrijf wil op die manier de kosten drukken, om geld vrij te spelen voor investeringen in technologie en fabrieken.

BAE Systems, dat onder andere betrokken is bij het Eurofighter-gevechtsvliegtuig, hoopt met vrijwillige vertrekregelingen het personeelsbestand te laten krimpen. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de productie of het onderhoud aan vliegtuigen hoeven niet te vrezen voor hun baan. Ook trainees zijn uitgesloten van de reorganisatie.

Naast gevechtsvliegtuigen werkt BAE Systems ook aan onderzeeërs, tanks en raketten. Wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 50.000 werknemers.

Het nieuws komt op een moment dat veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, hun defensie-uitgaven fors willen verhogen. Maar volgens vakbond Unite treuzelt de Britse regering te veel. "We zullen geen maakindustrie meer over hebben als de regering belangrijke beslissingen niet neemt", zei de bond.