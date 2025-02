Dit weten we van de verdachte (35) van de dodelijke schietpartij in Örebro

In Zweden zijn beelden vrijgegeven van de vermoedelijke dader van de schietpartij op een school in Örebro eerder deze week. Bij de aanval kwamen elf mensen om het leven, onder wie de schutter zelf. De verdachte is een 35-jarige werkloze man die volgens de politie worstelde met sociale problemen.

De Zweedse media noemen hem Rickard Andersson. Hij zou vroeger leerling zijn geweest op de Campus Risbergska School. Dinsdagmiddag liep hij met een jachtgeweer door de gangen en opende het vuur.

Studenten die op dat moment in het gebouw waren, vertellen later hoe ze zich verstopten in klaslokalen en onder tafels. De politie onderzoekt nog of de dader zichzelf van het leven beroofde.

'Lone wolf' zonder ideologische drijfveren

Kort na de aanval deed de politie een inval op het vermoedelijke woonadres van de schutter. “Ik kan niet op details ingaan, maar ik kan wel stellen dat er momenteel niets in het onderzoek op wijst dat de dader handelde vanuit ideologische motieven”, zegt politiewoordvoerder Frederik Svedemyr tegen de Zweedse omroep SVT.

Ondertussen blijft het onderzoek naar de achtergrond van de dader doorgaan. Autoriteiten proberen duidelijk te krijgen wat hem tot deze verschrikkelijke daad dreef.

Zweden rouwt

Terwijl de politie zoekt naar antwoorden, hangen in Zweden de vlaggen halfstok. “We hebben bruut en dodelijk geweld gezien tegen volkomen onschuldige mensen. Dit is de ergste massaschietpartij in de Zweedse geschiedenis”, zegt premier Ulf Kristersson tijdens een persconferentie.

Bron: SVT