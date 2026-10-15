ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse minister bezorgd om overname omroep ITV, overweegt ingreep

Economie
door anp
anp151026187 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse minister van Cultuur is bezorgd over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. De deal werd in juli bekend, maar minister Lisa Nandy zei donderdag zich zorgen te maken over de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de media in het Verenigd Koninkrijk. Ze verklaarde dat ze neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang.
Nandy liet weten van mening te zijn "dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de fusie van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van een breed scala aan hoogwaardige en gevarieerde programma's" op platforms die veel Britten gebruiken.
De minister benadrukte nog geen definitieve beslissing te hebben genomen. Als de minister besluit in te grijpen, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal op aspecten van algemeen belang.
Sky meldt in een verklaring ervan overtuigd te blijven dat "het samenbrengen van Sky en de media- en entertainmenttak van ITV leidt tot een sterker Brits mediabedrijf".
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

Kringen_masturberen_auto_header_AI

Waarom is masturberen in een auto eigenlijk verboden?

Loading