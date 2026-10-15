Curatoren Accell verkopen fietsmerk Sparta aan e-bikebedrijf

AMSTERDAM (ANP) - Het bekende fietsenmerk Sparta, dat onder de failliete fietsenfabrikant Accell valt, maakt een doorstart. De curatoren van Accell melden donderdag dat Sparta is verkocht aan het in Amsterdam gevestigde e-bikebedrijf Tenways. Daarmee krijgt Sparta een nieuwe eigenaar en blijft het merk volgens de curatoren behouden.

Met de verkoop komen de merkrechten, de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en de productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen in handen van Tenways. De curatoren hebben voor Sparta een los verkooptraject gevoerd om "de best mogelijke opbrengst voor de boedel te realiseren". Ze willen niet zeggen hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald. Ook andere details, bijvoorbeeld wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, zijn niet naar buiten gebracht.

De curatoren werken verder aan de verkoop van de resterende onderdelen van de Accell-groep. Onder andere de merken Raleigh en Carqon zijn ook van Accell. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, KOGA en Babboe een doorstart maken.