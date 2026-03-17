Britse minister pleit voor warmere band met EU

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk is bereid om zich aan veel marktregelgeving van de Europese Unie te conformeren als dat goed is voor de economische groei, zei de Britse minister van Financiën Rachel Reeves. "Als de economische voordelen groter zijn dan de kosten, is het de moeite waard om die afweging te maken", zei ze in een speech in Londen.

De Labour-regering waar Reeves deel van uitmaakt, is al langer van plan om de banden met Brussel aan te halen na de Brexit. Dat vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gebeurde onder leiding van een Conservatieve regering.

Reeves stelde in haar speech aan de Bayes Business School dat die stap "diepe schade" heeft veroorzaakt. Ze haalde daarbij een raming aan dat de Britse economie 8 procent groter had kunnen zijn als er geen Brexit was geweest. "Laat me dit rechtstreeks tegen onze vrienden en bondgenoten in Europa zeggen: deze regering gelooft dat een nauwere band in het belang van heel Europa is", sprak ze.