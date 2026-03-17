Bloomberg: Unilever overweegt afsplitsing voedingsmiddelentak

LONDEN (ANP) - Unilever overweegt zijn voedingsmiddelentak af te splitsen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Gesprekken daarover zouden zich nog in een vroege fase bevinden. Het bedrijf achter merken als Knorr, Calvé en Hellmann's onderzoekt al langer hoe het zijn merkenportfolio kan verkleinen en kijkt daarbij nadrukkelijk naar voedingsmerken.

Volgens de bronnen praat Unilever met adviseurs over mogelijke opties voor de voedingsmiddelentak, schrijft Bloomberg. Daarbij kijkt het bedrijf niet alleen naar het afsplitsen van de hele divisie. Een andere mogelijkheid is dat Unilever veel voedingsmerken verkoopt en enkele toonaangevende merken behoudt.

Mogelijk wekken de voedingsactiviteiten ook de interesse van potentiële kopers. Bij een eventuele transactie zou de tak tientallen miljarden euro's waard zijn.

Er zijn nog geen beslissingen genomen. Unilever zou er ook voor kunnen kiezen zijn huidige structuur aan te houden. Een woordvoerder weigerde tegenover Bloomberg commentaar.