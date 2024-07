Britse minister wil bezuinigen om 'geërfd' gat in financiën

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De nieuwe Britse minister van Financiën Rachel Reeves wordt geconfronteerd met een extra gat van 22 miljard pond in de overheidsfinanciën, omgerekend ruim 26 miljard euro. Die "erfenis" van de vorige regering is qua omvang "niet houdbaar", vertelde Reeves het parlement maandag. De minister kondigde daarom bezuinigingen aan van 13,5 miljard pond voor de komende twee jaar. "Niets doen is gewoon geen optie", betoogde zij.

Reeves gaf bij haar aantreden opdracht de overheidsfinanciën door te lichten. De resultaten van het begrotingsonderzoek werden maandag gepresenteerd. Maar sinds de overwinning van Labour begin deze maand, heeft de partij al meerdere keren aangegeven dat de zaken er slechter voorstaan dan verwacht. De Conservatieven zijn het daar niet mee eens. Volgens de partij van voormalige premier Rishi Sunak wil de centrumlinkse Labour-regering voorsorteren op belastingverhogingen.

Labour heeft benadrukt niet van plan te zijn de inkomstenbelasting en btw te verhogen en daarmee vast te houden aan de verkiezingsbelofte. Mochten wel wijzigingen worden doorgevoerd, dan worden die later dit jaar duidelijk. Reeves presenteert haar eerste jaarlijkse begroting op 30 oktober, heeft zij eveneens maandag bekendgemaakt.

Tegelijkertijd heeft de minister aangekondigd de lonen in de Britse publieke sector te verhogen. De regering wil daar 9 miljard pond voor uittrekken. Daarmee komt de staatskas weliswaar alsnog onder druk te staan, maar worden ontwrichtende stakingsacties voorkomen. De afgelopen jaren hebben artsen, verpleegkundigen, leraren en ambtenaren al vaker het werk neergelegd uit onvrede over hun salaris.