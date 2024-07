China eerste in medailleklassement, TeamNL nog zonder succes

PARIJS (ANP) - China heeft Japan bij de Olympische Spelen verdrongen van de eerste plaats in het medailleklassement. Na 33 van de 329 medailleonderdelen staan de Chinezen op vijf keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Zuid-Korea volgt de Chinezen op de voet, met eveneens vijf gouden plakken, twee zilveren en één bronzen.

Japan zakte terug naar de vierde plek en moet, naast China en Zuid-Korea, ook Australië voor zich dulden. Australië en Japan verzamelden allebei vier gouden medailles, maar de Australiërs hebben een zilveren medaille meer.

De Verenigde Staten behaalden de meeste medailles van alle landen (twaalf), maar daarvan zijn er 'slechts' drie van goud. De VS nemen daardoor de vijfde plek in.

Uitzonderlijk

Gastland Frankrijk (drie keer goud), Groot-Brittannië (twee keer goud), Duitsland (twee keer goud), Italië (één keer goud) en Kazachstan (één keer goud) maken de top tien compleet.

Ook België, Hongkong, Oezbekistan, Brazilië, Canada, Zweden, Fiji, Kosovo, Mongolië, Polen, Tunesië, Zuid-Afrika, Kroatië, Egypte, Spanje, Hongarije, India, Moldavië, Mexico, Turkije en Zwitserland hebben minimaal één medaille.

Nederland wacht na bijna drie sportdagen nog op de eerste medaille bij de Zomerspelen en dat is vrij uitzonderlijk. In 1996 in Atlanta kwam het voor het laatst voor dat TeamNL op de eerste twee dagen geen succes had. Op de derde dag was het toen wel raak. Bij de Spelen van 1988 in Seoul behaalde Nederland de eerste medaille pas op de vijfde dag.