Britse minister wil herstel economie met windparken en woningbouw

LONDEN (ANP/RTR) - De nieuwe Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft een reeks maatregelen geschetst om de haperende economische groei van het Verenigd Koninkrijk nieuw leven in te blazen. Zo zei Reeves, die vrijdag werd aangesteld als de eerste vrouwelijke Britse minister van Financiën, in haar eerste toespraak dat de verplichte woningbouwdoelstellingen zullen worden hersteld om het woningtekort aan te pakken.

Reeves, een voormalig econoom van de Bank of England, maakte daarnaast per direct een einde aan het "absurde verbod" op nieuwe windenergieparken op land in Engeland om de groene economie van het land te stimuleren. De nieuwe minister heeft de ambtenaren van haar ministerie ook opgedragen een beoordeling te geven van de stand van de Britse overheidsuitgaven, die ze heeft geërfd van de vorige conservatieve regering. Die beoordeling wil ze voor het zomerreces aan het parlement presenteren.