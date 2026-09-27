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Britse premier spreekt geen steun uit voor derde baan Heathrow

Economie
door anp
zondag, 27 september 2026 om 13:30
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LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse premier Andy Burnham weigerde zondag zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Volgens hem is het een zaak voor mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Burnhams voorganger, Keir Starmer, liet vorig jaar wel weten de uitbreidingsplannen te steunen.
"Ik denk dat het in de eerste plaats een zaak van Londen is", zei Burnham tegen de BBC. "Je moet eerst luisteren naar de stem van de mensen daar." Dat Burnham geen steun uitspreekt, is een nieuwe ontwikkeling in het al jaren durende debat over een mogelijke uitbreiding.
Plannen voor een derde landingsbaan op de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk zijn er sinds 2009. Heathrow liet zaterdag weten dat ingebruikname van een derde baan mogelijk vier jaar vertraging oploopt. De derde baan zou dan pas in 2039 opengaan. Ook moet er nog een langdurig vergunnings- en goedkeuringsproces doorlopen worden voordat de bouw kan beginnen.
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