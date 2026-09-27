Historisch lage waterstand van de Rijn bij Keulen

KEULEN (ANP) - Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt. Het waterpeil staat op 43 centimeter, meldt omroep WDR. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record dat afgelopen augustus werd gevestigd.

Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Zo kunnen schepen er alleen nog varen met minder lading. Zaterdag liep het cruiseschip de MS Dutch Melody vast in een vaargeul. Een ander schip wist de boot toen los te trekken.

In het najaar heeft de Rijn vaak een lage waterstand, maar door de aanhoudende droogte en het gebrek aan regen is het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen, waardoor er minder smeltwater de rivier in is gestroomd.

Het lage waterpeil zorgt ook in Nederland voor problemen. Zo is er eenrichtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.