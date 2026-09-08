ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse vluchten vertraagd door storing bij luchtverkeersleiding

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:06
anp080926177 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/RTR) - Grote Britse luchthavens kampen dinsdag met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS). Daardoor lopen vertrekkende vluchten op onder meer Londen Heathrow vertraging op. Dat geldt ook voor onder meer de Londense luchthavens Gatwick en Stansted en Manchester Airport.
NATS meldt op zijn website dat het probleem in het vluchtverwerkingssysteem zit. "Onze technici zijn ter plaatse en werken met spoed om de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk te hervatten. Vluchten vertrekken nog steeds en het luchtruim is open, maar het herstel zal enige tijd in beslag nemen."
Het probleem heeft ook buiten het Verenigd Koninkrijk impact. De luchthaven van Dublin liet weten dat vertrekkende en aankomende vluchten erdoor zijn getroffen. De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet waarschuwt voor vertragingen bij vluchten in heel Europa.
loading

POPULAIR NIEUWS

9bc7d67c-94b3-4cbe-b77e-79c61d3d4a3f

Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd

ANP-536515814

De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

variabele hypotheekrente populairder nu lenen duurder wordt1669287380

Strengere regels aflossingsvrije hypotheek: dit gebeurt er als jouw looptijd afloopt

generated-image (2)

Een kleiner huis kopen na je 60ste: wanneer levert het echt geld op — en wanneer ben je juist duurder uit?

hypotheekshop geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes1703255312

De hypotheekrente stijgt weer, en het einde is niet in zicht: drie dingen die je nu kunt doen

anp080926098 1

Duitse super gaat in Nederland concurrentie aan met bol en Amazon

Loading