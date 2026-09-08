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Oekraïne krijgt Duitse 'B-raketten' voor Patriot-luchtafweer

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:01
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BERLIJN (ANP) - Duitsland geeft Oekraïne uit eigen voorraad nog wat luchtafweerraketten voor de cruciale Patriot-luchtafweer. Het gaat niet om de geavanceerdste Patriot-raketten maar om een variant die minder goed is opgewassen tegen Ruslands verwoestende ballistische raketten.
Duitsland stuurt de zogeheten PAC-2-raketten "met spoed" naar Oekraïne, zei de Duitse defensieminister Boris Pistorius bij aanvang van een videovergadering met bondgenoten. Aan het inzameloverleg deed ook minister Dilan Yeşilgöz mee. Hoeveel PAC-2's Duitsland levert, vermeldde Pistorius niet. Oekraïne kan volgens hem ook op extra luchtdoelraketten voor gevechtsvliegtuigen en op drones rekenen.
Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet de Patriot-raketten om die neer te halen. De voorraden van het Amerikaanse wapen zijn rap verdampt en de fabrikant kan de vraag niet aan.
Oekraïne-bondgenoten moeten echt dieper in hun arsenalen tasten, maande NAVO-chef Mark Rutte in het overleg.
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