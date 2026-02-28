Bron: Iran verbiedt schepen Straat van Hormuz te gebruiken

TEHERAN (ANP/RTR) - Schepen mogen van Iran de belangrijke waterweg Straat van Hormuz niet gebruiken. Dat zegt een bron binnen de EU-marinemissie Aspides tegen persbureau Reuters.

Schepen krijgen via de radio de boodschap dat "geen enkel schip door de Straat van Hormuz mag varen". Dat bericht zou afkomstig zijn van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Iran heeft formeel niet bevestigd dat zo'n bevel is gegeven, zegt de bron. De Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de wereldeconomie omdat er veel tankers met olie doorheen varen.