Ook zondagochtend extra NOS Journaals over Iran

door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 17:22
HILVERSUM (ANP) - Ook zondag zendt de NOS extra journaals uit in verband met de ontwikkelingen in en rondom Iran. In de ochtend is ieder uur een kort NOS Journaal te zien van vijf minuten, laat de omroep weten.
Zaterdag zond de NOS al een extra journaal uit vanwege de aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran. Ook RTL Nieuws en Hart van Nederland hebben extra nieuwsbulletins ingelast. Daarnaast zendt de NPO zaterdagavond een extra aflevering van de talkshow Pauw & De Wit uit in het teken van de aanval.
