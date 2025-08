Bronnen: voorlopig akkoord OPEC+ over opvoeren olieproductie

WENEN (ANP) - Oliekartel OPEC+ heeft een principeakkoord bereikt om de olieproductie in september te verhogen, meldden ingewijden aan persbureaus Bloomberg en Reuters. Het zou gaan om een verhoging van 548.000 vaten per dag. Het verder openzetten van de oliekraan kan ertoe leiden dat de olieprijzen dalen en daarmee ook de prijzen aan de Nederlandse pomp.

Een definitief besluit wordt later op zondag verwacht. Het aantal vaten is vergelijkbaar met de doelstelling die eerder voor augustus werd bepaald. De OPEC+, die wordt geleid door Saudi-Arabië en Rusland, had de olieproductie eerder juist beperkt om de markt te ondersteunen.

De organisatie heeft echter een ommezwaai gemaakt om marktaandeel terug te winnen. Zo staan leveringen uit Rusland onder druk doordat de Verenigde Staten aandringen bij India om te stoppen met het kopen van Russische olie. Sancties van de Europese Unie hebben er bovendien toe geleid dat Indiase staatsraffinaderijen hun olie-aankoop uit Rusland hebben opgeschort.