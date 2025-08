Tiener Mboko verrast Gauff op tennistoernooi van Montreal

MONTREAL (ANP) - Tennisster Coco Gauff is verrassend uitgeschakeld in de achtste finales op het masterstoernooi van Montreal. De als eerste geplaatste Amerikaanse ging onderuit tegen de Canadese tiener Victoria Mboko. De nummer 85 van de wereld won overtuigend in twee sets: 6-1 6-4.

"Ze speelde echt een heel goede wedstrijd. Ik maakte te veel fouten, maar ik wist vooraf al dat het een moeilijke wedstrijd zou worden", sprak de 21-jarige Gauff na haar nederlaag tegen haar drie jaar jongere tegenstandster. Sinds haar overwinning op Roland Garros begin juni gaat het minder met Gauff, die er op Wimbledon en op het grastoernooi van Berlijn in de eerste ronde uitvloog.