Bronnen: VS en China handhaven exportbeperkingen ondanks deal

BEIJING (ANP) - Verschillende exportbeperkingen die de VS en China elkaar hadden opgelegd op het gebied van nationale veiligheid blijven in stand, ondanks de handelsovereenkomst die de landen afgelopen week hebben gesloten. Dat hebben bronnen die bekend zijn met de details van de deal gemeld aan persbureau Reuters. Ook lijkt een definitieve handelsdeal nog even op zich te laten wachten.

Volgens hen verleent Beijing bijvoorbeeld geen toestemming voor de export van zeldzame aardmagneten, die Amerikaanse leveranciers nodig hebben voor gevechtsvliegtuigen en raketsystemen. De VS handhaven op hun beurt de beperkingen op export van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) naar China. Washington vreest al geruime tijd dat Beijing die AI-chips kan gebruiken voor militaire doeleinden.