Bronnen: VS willen dat Europa met defensiegeld Huawei uitkoopt

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Europese NAVO-landen moeten Chinese bedrijven als Huawei uitkopen en voortaan weren van hun netwerken, vinden de Verenigde Staten. Ze zouden daarvoor de extra miljarden euro's mogen gebruiken die ze hebben afgesproken aan hun verdediging te besteden, hebben de VS volgens bronnen van persbureau Bloomberg gezegd.

De VS manen bondgenoten al jaren om niet langer Chinese leveranciers in de arm te nemen om telecomnetwerken en andere infrastructuur aan te leggen. Maar landen als Duitsland en Spanje willen dat niet zomaar doen en zijn ook beducht voor wraak van China.

Europese landen mogen de kosten die ze maken om Huawei en co in te ruilen voor andere leveranciers meetellen voor de nieuwe zogenoemde NAVO-norm, heeft de China-man van het Amerikaanse buitenlandministerie volgens ingewijden gezegd. De NAVO-landen spraken vorig jaar af om tegen 2035 3,5 procent van hun bruto binnenlands product in defensie te steken. Nog eens 1,5 procent moet naar ondersteunende zaken gaan.