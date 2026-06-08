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Strenge veiligheidsmaatregelen rond bezoek Trump aan NBA-finale

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 17:13
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NEW YORK (ANP/AFP) - Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen in New York, waar de Amerikaanse president Donald Trump maandag de derde wedstrijd in de finale van de NBA bezoekt. Het is de eerste NBA-finale voor de basketballers van de New York Knicks sinds 1999 en dit brengt heel wat teweeg in de miljoenenstad.
In tegenstelling tot de eerdere wedstrijden vinden er geen kijkfeesten plaats voor supporters buiten Madison Square Garden. Hier waren eerder duizenden mensen bij aanwezig. Ook wordt er een uitgebreide veiligheidszone ingesteld. Fans met een kaartje worden opgeroepen zeker twee uur voor aanvang om 00.30 uur Nederlandse tijd aanwezig te zijn voor een strenge veiligheidscontrole.
Honderden agenten worden ingezet in de buurt van de arena. In het gebied raakten zondagavond zes mensen gewond bij een steekpartij. Volgens de politiechef van de stad heeft het incident geen invloed op de politie-inzet.
De vierde finale wordt op woensdag gespeeld.
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