Brouwer achter Hertog Jan en Jupiler verkoopt minder bier

BRUSSEL (ANP) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal minder bier verkocht. Door hogere prijzen voor Hertog Jan, Jupiler, Corona en Leffe leverde de verkoop het in Leuven gevestigde concern wel meer op.

De brouwer, waar ook de merken Bud, Stella Artois en Hoegaarden onder vallen, heeft in juli, augustus en september meer dan 148 miljoen hectoliter bier en andere dranken verkocht. Dat is 2,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de regio Azië-Pacific daalden de volumes hard, met ruim een tiende. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika werd wel meer bier verkocht.

Maar omdat de verkoopprijs per hectoliter hoger was, lag de totale omzet toch 2,1 procent hoger dan vorig jaar, op iets meer dan 15 miljard dollar (omgerekend ongeveer 13,8 miljard euro). De operationele winst steeg met 7,1 procent tot 5,4 miljard dollar.