Heijmans verkoopt voor vijfde kwartaal op rij meer woningen

ROSMALEN (ANP) - Bouwconcern Heijmans heeft voor het vijfde kwartaal op rij meer woningen aan consumenten verkocht. Dit is vooral te danken aan de ruim negenhonderd woningen die Van Wanrooij, overgenomen door Heijmans, verkocht, voornamelijk in buitenstedelijk gebied. Het aantal verkopen aan verhuurders en beleggers bleef ongeveer gelijk ten opzichte van een jaar geleden.

Heijmans profiteert op de consumentenmarkt van de grote vraag naar woningen. Het beursgenoteerde concern uit Rosmalen verwacht de komende jaren de woningproductie met zo'n 4000 te kunnen verhogen, van de bijna 2300 verkochte nieuwbouwwoningen tot nu toe dit jaar.

"Die 4000 woningen wachten op dit moment op behandeling van hun bezwaar- of beroepsprocedures bij een rechtsorgaan als de rechtbank of Raad van State. Daarbij wordt de positie van de woningzoekende in mijn ogen niet of te weinig meegenomen in de belangenafweging", vindt Heijmans-topman Ton Hillen.

Op de zakelijke markt zag Heijmans het afgelopen jaar een verschuiving in het type koper, van meer institutionele beleggers naar meer woningcorporaties. Mogelijk speelt hierbij de nieuwe middenhuurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge een rol. Die heeft ertoe geleid dat woningen verhuren voor beleggers minder aantrekkelijk is geworden.