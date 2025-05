Brouwer achter Hertog Jan, Jupiler en Leffe verkoopt minder bier

LEUVEN (ANP/BELGA) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft in de eerste maanden van het jaar minder bier verkocht. Vooral in China maar ook in Noord-Amerika gingen de volumes omlaag bij het concern, dat in Nederland bekend is van onder meer Hertog Jan, Jupiler en Leffe.

De brouwer, die ook merken als Bud en Stella Artois heeft, verkocht in bijna alle delen van de wereld minder bier. In China zat vooral de zwakke economie AB InBev dwars. Daardoor zakte de bierafzet daar vorig jaar al flink. In de Verenigde Staten kampte AB InBev onder meer met ongunstig weer. In Zuid-Amerika ging het juist erg goed. In landen als Brazilië en Colombia werden de hoogste volumes ooit afgezet.

Alles bij elkaar ging de hoeveelheid verkochte dranken met 2,2 procent omlaag. De omzet daalde van 14,5 miljard dollar een jaar terug naar 13,6 miljard dollar. Dat laatste kwam echter vooral door ongunstige wisselkoersen. Daarvoor gecorrigeerd gingen de opbrengsten wel omhoog, dankzij prijsverhogingen.