Chinese autofabrikanten schakelen terug naar brandstof in Europa

BRUSSEL (ANP) - Chinese autofabrikanten verkopen meer auto's dan ooit in Europa, al komt dat niet door een toename in de verkoop van volledig elektrisch aangedreven modellen. De Chinezen slijten juist meer hybrides en andere auto's met een conventionele verbrandingsmotor in Europese landen.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden meer dan 150.000 Chinese auto's geregistreerd in Europa, een recordaantal. Vooral maart kende een piek met het hoogste maandtotaal ooit, meldt onderzoeksbureau Dataforce. Slechts 30 procent van deze registraties betrof volledig elektrische voertuigen. Dit is het laagste aandeel sinds begin 2020.

Tot voor kort werd de Europese automarkt overspoeld met Chinese elektrische auto's, ingegeven door ambitieuze klimaatdoelen en de wens van China om wereldwijd koploper te worden in deze markt. Die strategie veranderde toen de Europese Unie vorig jaar hogere invoerheffingen instelde voor deze Chinese voertuigen.