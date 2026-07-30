Brouwer Jupiler en Corona groeit dankzij verkoop alcoholvrij bier

BRUSSEL (ANP) - Bierconcern AB InBev heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf achter merken als Jupiler, Budweiser, Corona en Leffe ziet zijn goede resultaten vooral voortkomen uit hogere opbrengsten van alcoholvrije bieren.

De Belgisch-Amerikaanse brouwer zag zijn omzet met 5,6 procent stijgen tot 16,6 miljard dollar, ongeveer 14,5 miljard euro. De hoeveelheid verkochte drank steeg met 0,9 procent. AB InBev profiteerde naar eigen zeggen van de verkoop van duurdere bieren en niet-bieren. De winst steeg van 1,6 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 3,7 miljard dollar afgelopen kwartaal.

AB InBev zegt dat de goede resultaten vooral worden gedreven door de verkoop van alcoholvrij bier. In die categorie stijgen de opbrengsten met 27 procent. Ook in de categorie niet-bieren is er een stijging, van 44 procent. Bij de premiummerken steeg de omzet met 6,9 procent, waarbij vooral Corona, Stella Artois en Michelob Ultra zorgden voor een grote stijging.