Steeds meer campings weren kinderen: “Geen geschreeuw en gedoe”

Geen speeltuingegil, geen gerommel met opblaasbootjes en geen ouders die halverwege het ontbijt achter hun kroost aan rennen en schreeuwen. Op steeds meer Europese campings zijn kinderen niet meer welkom. En dat legt de eigenaars geen windeieren: adults-only-recreëren is hot.

In vijf jaar tijd steeg het aantal Europese campings dat geen kinderen toelaat met 41 procent. Met negentig locaties gaat het nog om een relatief klein aantal, maar Ramon van Reine, ceo van campingspecialist ACSI, weet het zeker: “Dit gaat een grote vlucht nemen.”

Rust en comfort staan voorop bij deze doelgroep. “Een aanzienlijke doelgroep wil geen animatie, zwemparadijs of discotheek. Geen geschreeuw en gedoe”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Financieel verhaal

Achter de trend zit ook gewoon een rekensom. Campingeigenaren die niet hoeven te investeren in kinderfaciliteiten, kunnen dat geld elders inzetten. “Dat geld kunnen ze steken in een beter restaurant, waar de gasten bovendien langer blijven hangen dan dat ze met hun kinderen zouden doen”, aldus Van Reine. “Nog een grote plus: ze hoeven het niet alleen te hebben van de zomerpiek in juli en augustus.”

Toch is het geen makkelijke keuze voor camping-eigenaren. “Ondanks die voordelen is herpositionering spannend”, zegt Van Reine. “Je verkleint toch je doelgroep.”

Nederland loopt voorop

Van de negentig adults-only-campings in Europa staat het gros in het Verenigd Koninkrijk, maar Nederland volgt direct op de tweede plaats met 23 locaties; vooral te vinden in Drenthe en Gelderland. Waarom juist die provincies zo populair zijn voor kindvrij kamperen , kan Van Reine niet verklaren.

Ook de 50-pluscamping ziet hij als een soort verkapte adults-only-variant. Hij noemt een bekend voorbeeld in het Oostenrijkse Steiermark: “Een enorm succes. Er is duidelijk behoefte aan.”

Toch wil Van Reine niet dat het beeld ontstaat dat Nederland zich tegen kinderen keert. “Nederland is en blijft kindvriendelijk”, benadrukt hij. Hij wijst op het Nederlandse concept van autovrije campings, ooit bedacht om kinderen juist meer ruimte te geven: “We waren koploper in Europa als het gaat om autovrije campings, om kinderen de ruimte te geven om te spelen. Parkeerplekken werden speelplaatsen, zodat de ouders goed zicht blijven houden op hun kroost. Dat concept is nu ook in het buitenland doorgedrongen.”

Meeste campings blijven kindvriendelijk

Ondanks de opkomst van adults-only-locaties blijven familiecampings ruim in de meerderheid, met de meeste exemplaren in Spanje en Italië. ACSI onderzocht de gemiddelde prijzen van 10.000 Europese campings op basis van twee volwassenen . Kroatië is met 78 euro per nacht het duurst, gevolgd door Slovenië (60 euro) en Italië (59 euro). Ook voor twee kinderen erbij betaal je in Kroatië het meest: 16,62 euro extra per nacht.

Volgens Van Reine hebben de hoge prijzen in Kroatië een duidelijke oorzaak: “Alles is duurder geworden sinds ze bij Europa horen. Maar ze hebben ook enorm geïnvesteerd in faciliteiten en een goed horeca-aanbod. De campings daar zijn van topkwaliteit, echt vijf sterren. Hetzelfde kun je ook zeggen van de campings in Slovenië.”

Voor wie op zoek is naar budgetkamperen wijst hij naar Zweden, Litouwen, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Bulgarije en Montenegro. Met kinderen erbij ben je het goedkoopst uit in Noorwegen (3,65 euro extra per kind) en Zweden (1,56 euro), al heeft dat volgens Van Reine een simpele reden: “Niet omdat ze daar per se zo kindvriendelijk zijn, maar omdat er een stuk minder faciliteiten zijn. Dat scheelt ook energie- en waterverbruik. Je hebt de natuur, dat is het.”

Luxe rukt op

Tot slot ziet Van Reine nog een trend die niets met kinderen te maken heeft, maar puur met verwennerij: familiesanitair, dat de afgelopen vijf jaar met een kwart toenam, vooral in Frankrijk, Nederland en Duitsland. “Soms zit er zelfs een ligbad bij”, weet Van Reine.

Nog exclusiever is de privécabine naast de eigen kampeerplek, compleet met douche, wc en afwasunit. De extra kosten variëren van 10 tot 30 euro per dag. “Je ziet het steeds meer”, besluit Van Reine. “Het heeft een enorme vlucht genomen sinds corona. Ieder seizoen is deze optie steevast uitverkocht.”