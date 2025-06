Bruins tevreden over voorwaarden ACM voor RTL-overname van DPG

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eppo Bruins (Media) denkt dat de voorwaarden die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gesteld aan de overname van RTL door DPG de "onafhankelijkheid van de journalistiek versterken". De ACM ging vrijdag akkoord met de overname na lang gekeken te hebben naar de voorwaarden.

De NSC-minister vindt het goed dat de websites van RTL Nieuws en NU.nl gratis toegankelijk moeten blijven en niet achter een betaalmuur mogen worden geplaatst. Deze nieuwsmedia krijgen een stichting om de identiteit van de merken te behouden. Ook krijgen ze een vetorecht bij het aanstellen en ontslaan van een hoofdredacteur.

Volgens Bruins is het belangrijk dat de redactiestatuten van de nieuwsmedia die onder DPG vallen, zoals NU.nl, AD en de Volkskrant worden aangescherpt. Ook is hij blij dat er nu duidelijkheid is en zegt Bruins dat vertrouwd moet worden op het oordeel van de toezichthouder ACM.