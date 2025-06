Atlete Bol scoort maximaal op EK landen met zege op 400 meter

MADRID (ANP) - Femke Bol heeft op het EK atletiek voor landenteams met overmacht de 400 meter gewonnen. De Nederlandse topatlete klokte 49,48 seconden, een kampioenschapsrecord en maar net boven haar Nederlands outdoorrecord van 49,44.

Bol maakt speciaal voor het EK een uitstapje naar de 400 meter vlak. Na het toernooi in de Spaanse hoofdstad stapt ze weer over op de 400 meter horden, haar favoriete onderdeel waarop ze wereldkampioene is.

De Amersfoortse was in het snikhete atletiekstadion van Madrid onnavolgbaar voor de concurrentie en scoorde de maximale 16 punten voor de Nederlandse ploeg. De Poolse Natalia Bukowiecka finishte als tweede in 50,14 en de Spaanse Paula Sevilla werd derde in 50,70 seconden.