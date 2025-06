Paul vraagt Brussel om actie tegen Hongarije voor gelijke rechten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul van Emancipatie heeft in een toespraak in Boedapest haar afkeer van het Hongaarse beleid rond lhbti-rechten uitgesproken. De VVD-bewindsvrouw vraagt de Europese Commissie om fondsen voor Hongarije tegen te houden tot het land laat zien dat het zich inzet voor onder meer gelijke rechten voor lhbti-mensen, persvrijheid en herstel van de rechtsstaat.

"Sommige mensen zeggen: pride is niets voor mij, of ik ben niet lhbti, maar tegen hen zeg ik: als gelijkheid aan de kant wordt geschoven en als het recht op protest aan de kant wordt geschoven omdat de regering de boodschap niet goedkeurt, dan kun jij morgen aan de beurt zijn", aldus Paul. De staatssecretaris sprak bij een receptie van de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Gergely Karácsony. Hij is een tegenstander van de Hongaarse premier Viktor Orbán en een voorstander van de pride.

"Mijn aanwezigheid hier is een statement tegen het ondemocratische handelen van de Hongaarse regering. En ik sta niet alleen", zei Paul. "Ik ben hier met de expliciete steun van de Tweede Kamer. Miljoenen mensen in Nederland steunen jullie." Verder zijn er ook parlementariërs uit Nederland en andere EU-landen, burgemeesters zoals Femke Halsema van Amsterdam en Europarlementariërs in Boedapest.

'Fundamenteel recht'

De pridemars op zaterdag is door de politie verboden, maar gaat toch door, met steun van Karácsony. Volgens Paul is het een schande dat de optocht verboden is. "De vrijheid om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt, is een fundamenteel recht in de EU. Dat betekent ook dat je mag protesteren en een pridemars organiseren."

Paul gaat mogelijk in het weekend bij haar Hongaarse ambtgenoot langs om dezelfde boodschap over te brengen.