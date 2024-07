Brussel akkoord met 2 miljard euro steun voor kernreactor Petten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is akkoord met een Nederlandse subsidie van 2 miljard euro voor de bouw van een kernreactor in Petten. De reactor is onder meer bedoeld voor het ontwikkelen en bewaren van medische radio-isotopen voor de behandeling van kanker.

De nieuwe reactor voor het medische PALLAS-project moet een oude reactor in het Noord-Hollandse Petten vervangen. De subsidie heeft deels de vorm van een lening. De nieuwe reactor zal geen energie opwekken.

Nederland had toestemming aan Brussel gevraagd voor de subsidie voor de bouw. Dat is volgens Europese afspraken verplicht om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en landen tegen te gaan.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in februari vorig jaar al goedkeuring gegeven voor de bouw van de nieuwe reactor in Petten. Het was voor het eerst in decennia dat er een vergunning komt voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.

Donderdag meldde Reuters op basis van bronnen al dat deze goedkeuring van Brussel eraan zat te komen.