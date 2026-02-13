ECONOMIE
Brussel akkoord met grote deal van bedrijf achter Taylor Swift

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:30
anp130226126 1
BRUSSEL (ANP) - De overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown door muziekconcern Universal Music Group (UMG) heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie. Toezichthouders in Brussel verlangen wel dat UMG, het platenbedrijf achter sterren als Taylor Swift en Harry Styles, het artiestenroyaltyplatform Curve van Downtown afstoot. Het concern, met hoofdkantoor in Hilversum, heeft daarmee ingestemd.
"Door te eisen dat Curve wordt afgestoten, nemen we een beslissende stap om gevoelige gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze worden beheerd door een grote concurrent", liet verantwoordelijk EU-commissaris Valdis Dombrovskis vrijdag weten in een verklaring.
Met de deal is 775 miljoen dollar gemoeid, omgerekend zo'n 654 miljoen euro. Downtown werd in 2007 opgericht als muziekuitgeverij. Inmiddels biedt het een breder scala aan diensten aan, waaronder marketing voor onafhankelijke artiesten. In Brussel leefde de zorg dat UMG hierdoor mogelijk commercieel gevoelige gegevens van andere platenlabels zou verkrijgen.
