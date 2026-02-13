ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

Samenleving
door Désirée du Roy
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:35
ANP-355075571
Een bedelaar met een pinapparaat, je gelooft het bijna niet. Maar argeloze passanten tuinen er toch bij bosjes in. De politie waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc waarbij slachtoffers bedragen kwijtraken die oplopen tot duizend euro.
De politie Amsterdam slaat alarm op Facebook: “Rond winkels staan bedelaars die vragen om geld voor hun zogenaamd gehandicapte kinderen. Ze vragen om een kleine bijdrage, bijvoorbeeld 5 euro. Maar in plaats van 5 euro wordt er ongemerkt 985 euro van je rekening afgeschreven”.
Geraffineerd
De werkwijze is geraffineerd. Slachtoffers worden aangesproken bij de ingang van winkelcentra of krijgen zelfs iemand aan de deur die zegt te collecteren voor gehandicaptenzorg. Er wordt een lijst getoond met namen en bedragen om vertrouwen te wekken. Contant geld willen de oplichters niet. Alleen pinnen, via een mobiel pinapparaat of smartphone.
Wat slachtoffers niet doorhebben: vlak voor het intoetsen van de pincode wordt het bedrag aangepast. Wie later zijn bankrekening checkt, schrikt zich rot. “Als de slachtoffers even later op hun rekening kijken, blijkt dat er vaak bedragen tussen de 900 en 1000 euro zijn afgeschreven.”
Schaamte
Landelijk zijn er zo’n twintig meldingen binnengekomen, verspreid over Nederland. Maar dat is waarschijnlijk slechts een fractie van het echte aantal. “We merken dat er schaamte heerst bij gedupeerden, die daarom geen aangifte doen. Gelukkig zijn niet alle melders in de oplichtingstruc getrapt”, aldus een politiewoordvoerder.
Op sociale media regent het verbaasde reacties. “Hoe verzinnen ze deze onzin?”, schrijft iemand. Een ander merkt cynisch op: “Als ze een pinapparaat kunnen veroorloven, geeft dat al te denken.”
De oplichting speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en vermoedelijk andere Europese landen. Of het om één bende gaat of meerdere groepen, is nog onduidelijk.
Tips
De politie adviseert: wees alert, controleer altijd het bedrag op het pinapparaat en vraag collectanten om legitimatie.
Bron: Facebook – Politie Basisteam Centrum-Amstel

Lees ook

UMC vindt Plasterk een oplichterUMC vindt Plasterk een oplichter
Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraudeCryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude
12 trucs die oplichters gebruiken in Zuid-Europa om toeristen op te lichten12 trucs die oplichters gebruiken in Zuid-Europa om toeristen op te lichten
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading