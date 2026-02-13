Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

Een bedelaar met een pinapparaat, je gelooft het bijna niet. Maar argeloze passanten tuinen er toch bij bosjes in. De politie waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc waarbij slachtoffers bedragen kwijtraken die oplopen tot duizend euro.

De politie Amsterdam slaat alarm op Facebook : “Rond winkels staan bedelaars die vragen om geld voor hun zogenaamd gehandicapte kinderen. Ze vragen om een kleine bijdrage, bijvoorbeeld 5 euro. Maar in plaats van 5 euro wordt er ongemerkt 985 euro van je rekening afgeschreven”.

Geraffineerd

De werkwijze is geraffineerd. Slachtoffers worden aangesproken bij de ingang van winkelcentra of krijgen zelfs iemand aan de deur die zegt te collecteren voor gehandicaptenzorg. Er wordt een lijst getoond met namen en bedragen om vertrouwen te wekken. Contant geld willen de oplichters niet. Alleen pinnen, via een mobiel pinapparaat of smartphone.

Wat slachtoffers niet doorhebben: vlak voor het intoetsen van de pincode wordt het bedrag aangepast. Wie later zijn bankrekening checkt, schrikt zich rot. “Als de slachtoffers even later op hun rekening kijken, blijkt dat er vaak bedragen tussen de 900 en 1000 euro zijn afgeschreven.”

Schaamte

Landelijk zijn er zo’n twintig meldingen binnengekomen, verspreid over Nederland. Maar dat is waarschijnlijk slechts een fractie van het echte aantal. “We merken dat er schaamte heerst bij gedupeerden, die daarom geen aangifte doen. Gelukkig zijn niet alle melders in de oplichtingstruc getrapt”, aldus een politiewoordvoerder.

Op sociale media regent het verbaasde reacties. “Hoe verzinnen ze deze onzin?”, schrijft iemand. Een ander merkt cynisch op: “Als ze een pinapparaat kunnen veroorloven, geeft dat al te denken.”

De oplichting speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en vermoedelijk andere Europese landen. Of het om één bende gaat of meerdere groepen, is nog onduidelijk.

Tips

De politie adviseert: wees alert, controleer altijd het bedrag op het pinapparaat en vraag collectanten om legitimatie.