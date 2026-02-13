ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Høiby: ik had niet door dat slachtoffer sliep

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:31
bijgewerkt om vrijdag, 13 februari 2026 om 12:34
anp130226128 1
Marius Borg Høiby had niet door dat de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in haar huis in Oslo in slaap was gevallen. "Ik heb dat op geen enkel moment gemerkt", verklaarde de zoon van kroonprinses Mette-Marit volgens Noorse media vrijdag in de rechtbank in Oslo.
Høiby wordt ervan verdacht dat hij de vrouw heeft betast terwijl ze sliep of niet in staat was zich te verzetten. Ook zou hij op dat moment beelden hebben gemaakt zonder haar toestemming. De 29-jarige Høiby weet daar naar eigen zeggen niets meer van.
"Ik kan me niet herinneren dat ik de video's zelf heb gemaakt. Ik heb ze wel gezien. Het is duidelijk dat ik het ben", verklaarde Høiby. De aanklager vroeg hem of het ooit ter sprake was gekomen dat hij haar zomaar kon filmen terwijl ze naakt was. "Ik kan me dat niet specifiek herinneren, maar ik dacht dat ze het wel zou zeggen als het niet oké was, dus ik had geen idee dat ze het niet doorhad."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading