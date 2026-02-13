Derde verdachte aangehouden voor overval op legale wietkwekerij

HELLEVOETSLUIS (ANP) - De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met een overval op een legale wietkwekerij in Hellevoetsluis, afgelopen september. Het gaat om een 25-jarige man uit Amsterdam, meldt de politie vrijdag.

Eind september werd bij de kwekerij de productievoorraad meegenomen door de overvallers. Toen zij binnenvielen, waren er mensen aan het werk in de kwekerij. Niemand raakte gewond. Daarna gingen de overvallers ervandoor met de voorraad in een witte bakwagen.

In januari werd wegens de overval al een 24-jarige man uit Beverwijk aangehouden, op 17 december een 30-jarige man uit Amsterdam.

Het bedrijf aan de Middelweg in de Zuid-Hollandse plaats is onderdeel van een experiment van de overheid om legaal wiet te kweken.