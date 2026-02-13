ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Derde verdachte aangehouden voor overval op legale wietkwekerij

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:28
anp130226125 1
HELLEVOETSLUIS (ANP) - De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met een overval op een legale wietkwekerij in Hellevoetsluis, afgelopen september. Het gaat om een 25-jarige man uit Amsterdam, meldt de politie vrijdag.
Eind september werd bij de kwekerij de productievoorraad meegenomen door de overvallers. Toen zij binnenvielen, waren er mensen aan het werk in de kwekerij. Niemand raakte gewond. Daarna gingen de overvallers ervandoor met de voorraad in een witte bakwagen.
In januari werd wegens de overval al een 24-jarige man uit Beverwijk aangehouden, op 17 december een 30-jarige man uit Amsterdam.
Het bedrijf aan de Middelweg in de Zuid-Hollandse plaats is onderdeel van een experiment van de overheid om legaal wiet te kweken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading