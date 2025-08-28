Discuswerpster Van Klinken tweede in finale Diamond League

ZÜRICH (ANP) - Jorinde van Klinken heeft bij de finale van de Diamond League in Zürich uitgehaald bij het discuswerpen. De atlete uit Assen eindigde in het eliteveld als tweede met een afstand van 67,15 meter, haar beste seizoensprestatie. Alleen de Amerikaanse olympisch kampioene Valarie Allman kwam verder met 69,18 meter. De Cubaanse Yaimé Pérez werd derde met 66,08.

Van Klinken was dit jaar volop aanwezig in de Diamond League. Het was de vierde keer dat ze de tweede plaats behaalde, maar niet eerder kwam ze zo dicht in de buurt van haar Nederlands record van 70,22 meter.

Lieke Klaver stelde enigszins teleur op de 400 meter. Ze leverde veel terrein in op de laatste meters en moest zich tevreden stellen met de zevende plaats in 50,23, ruim boven haar persoonlijk record van 49,58. Salwa Eid Naser uit Bahrein won in een snelle 48,70, de tweede tijd in de wereld van dit jaar.

Jonas Phijffers was in het bijprogramma de snelste op de 400 meter bij de mannen. Hij klokte 44,84.