Brussel bekijkt opties voor reactie op Chinese exportbeperkingen

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie overweegt alle opties om te reageren op China's exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen zaterdag gezegd op een conferentie in Berlijn.

"De afgelopen weken en maanden heeft China de exportcontroles op zeldzame aardmetalen en batterijmaterialen drastisch aangescherpt", legde ze uit. Volgens haar schuilt hierin een "aanzienlijk risico".

Von der Leyen gaf aan dat Brussel in eerste instantie probeert met China tot een oplossing te komen. "Maar we zijn bereid alle instrumenten in onze gereedschapskist te gebruiken om indien nodig te reageren. En we zullen samenwerken met onze G7-partners voor een gecoördineerde aanpak."

Von der Leyen waarschuwde ook dat hoewel China's actie met zeldzame aardmetalen deel uitmaakt van "bredere economische spanningen" tussen de VS en China, het een "grote impact" heeft op Europa. Ze merkte op dat 90 procent van het Europese verbruik uit Chinese import bestaat.