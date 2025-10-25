ECONOMIE
Oostenrijkse skiester Scheib wint eerste reuzenslalom van seizoen

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 14:52
SÖLDEN (ANP) - De Oostenrijkse Julia Scheib heeft bij de start van het wereldbekerseizoen in Sölden haar eerste zege op de reuzenslalom geboekt. De 27-jarige skiester was voor eigen publiek de Amerikaanse Paula Moltzan en de Zwitserse Lara Gut-Behrami te snel af. Het betekende de eerste Oostenrijkse zege op het onderdeel sinds 2016.
De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin, die afgelopen winter lang afwezig was door een ernstige buikblessure, eindigde als vierde. "Dit voelt goed. Het is leuk om weer mee te doen, het was beter dan verwacht", zei de 101-voudig winnares in de wereldbeker tegen Eurosport.
De mannen werken zondag in Sölden hun eerste wereldbekerwedstrijd af op de reuzenslalom.
