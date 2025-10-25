Van Empel boekt in Heerde vijftigste veldritzege van carrière

HEERDE (ANP) - Fem van Empel heeft in Heerde de vijftigste veldritzege van haar carrière geboekt. De wereldkampioene van Visma-Lease a Bike stond in eigen land op de hoogste trede van een volledig Nederlands podium, met naast haar Aniek van Alphen en Leonie Bentveld.

In de slotronde versnelde Van Empel, waarna ze niet meer in de problemen kwam. De 23-jarige Brabantse vierde de mijlpaal door een nagemaakt verkeersbord met daarop de tekst "Hoera 50 overwinningen" vast te houden.

Drievoudig wereldkampioene Van Empel, die is gestopt met wielrennen op de weg en zich volledig richt op het veldrijden, won dinsdag al de Nacht van Woerden.