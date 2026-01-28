Brussel bezorgd over groeiende afhankelijkheid Amerikaans lng

BRUSSEL (ANP) - In Brussel zijn er steeds meer zorgen of Europa niet te afhankelijk wordt van de import van Amerikaans vloeibaar gas (lng), laat Eurocommissaris (Energie) Dan Jørgensen weten. Daarbij is "de geopolitieke onrust in de nasleep van de crisis in Groenland een wake-upcall geweest", zei de EU-energiechef.

In de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten, is afgesproken dat Europese landen meer Amerikaans gas zullen importeren. Tegelijkertijd gaven de lidstaten deze week nog groen licht voor een importverbod van Russisch gas in 2027. Het importverbod voor Russisch lng gaat al op 1 januari 2027 in.

Daarmee is er in Brussel een "groeiende bezorgdheid dat we het risico lopen de ene afhankelijkheid door de andere te vervangen", aldus Jørgensen. EU-lidstaten moeten voor maart plannen inleveren over hoe ze van plan zijn de import van Russisch lng te vervangen, eventueel uit andere landen of door andere energiebronnen.