OM eist opnieuw werkstraf tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep opnieuw een werkstraf van 200 uur geëist tegen Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie voor opruiing. De strafeis bij het gerechtshof is gelijk aan de straf die de rechtbank de parlementariër in juni 2024 oplegde, waartegen Van Meijeren hoger beroep instelde.

De rechtbank veroordeelde hem voor twee gevallen van opruiing, waarbij hij suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Het OM is van mening dat Van Meijeren een grens heeft overschreden.

De strafzaak gaat donderdag verder. Van Meijeren houdt dan zijn eigen pleidooi.