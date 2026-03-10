Brussel hoopt met kleine kernreactoren op 'industriële doorbraak'

STRAATSBURG (ANP) - Kleine kernreactoren zouden weleens voor een "industriële doorbraak" kunnen zorgen in Europa, zo staat in een strategie van de Europese Commissie. Deze kleine modulaire kernreactoren, ook wel SMR's genoemd, zouden al begin 2030 in de lidstaten moeten verrijzen, schrijft de Commissie. Daar is wel genoeg geld, mankracht, een sterke toeleveringsketen en snelle afgifte van vergunningen voor nodig, aldus de Commissie.

Kleine kernreactoren kunnen sneller en goedkoper gebouwd worden dan een grote kerncentrale. Er zijn meerdere lidstaten, waaronder ook Nederland, die hebben toegezegd om dit soort kerncentrales te willen bouwen voor een energievoorziening die minder CO2-uitstoot. De ontwikkeling van meer kernenergie zal de EU ook minder afhankelijk maken van de import van fossiele energie, bijvoorbeeld van Rusland.

Het ontwikkelen van de kleine kernreactoren zal niet alleen bijdragen aan de onafhankelijkheid van de EU, maar ook energieprijzen omlaag brengen, verwacht de Commissie.

Geld vrijmaken

De EU gaat niet zelf nieuw geld investeren in de ontwikkeling van SMR's, maar maakt wel geld vrij voor bedrijven die zich bezighouden met kernenergie. Dat gaat om 200 miljoen euro uit het Europese innovatiefonds. Start-ups die zich focussen op kernenergie kunnen ook een beroep doen op EU-potjes voor start-ups, zo staat in de strategie.

"De financiering zal werken als een garantie en naar verwachting een veelvoud aan private investeringen aantrekken", aldus de Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat). "Het geeft een krachtig signaal aan bedrijven en aan de markt: Europa investeert in de schone energie van de toekomst."